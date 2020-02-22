شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع الشعبى» ينظم ندوة لطلاب المدارس لتنمية الانتماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الرابعة بوزارة التربية والتعليم، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، حيث بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن، ثم عرض فيلم تسجيلى عن الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

وتم عرض عدد من الأفلام التسجيلية والوثائقية من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، تناول دور قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لجميع فئات المجتمع المدنى، ودور القوات المسلحة فى مقاومة الإرهاب.

وتضمنت الندوة التثقيفية محاضرة بعنوان تكنولوجيا المعلومات ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعى، ألقاها الدكتور محمد الجندى، خبير تكنولوجيا المعلومات، وعرض مسرحى بعنوان (إنجازات وطن) قدمه الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، ثم فقرة بعنوان رسائل لشباب مصر، وكذا فقرة فنية قدمتها إدارة الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم. وخلال الندوة، استعرض أحد أبطال شمال سيناء بطولات رجال القوات المسلحة بشمال سيناء فى مكافحة الإرهاب.