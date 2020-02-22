شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «شباب صناع» لتمكين 480 شابًا وفتاة فى 30 قرية بقنا والأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق مشروع «شباب صناع»، بقنا والأقصر، لتمكين 480 شابًا وفتاة من خلال 30 قرية بالمحافظتين، فى 3 سنوات، بتعليمهم العديد من الحرف اليدوية، خاصة التى لها خلفية تاريخية لصعيد مصر، لتطوير المهن وإعادة إحيائها، وكذلك تمكين الشباب والفتيات اقتصاديًا فى هذه الحرف، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.

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وقالت ياسمين بادر، مدير مركز تدريب الحرف، إن الهدف من المشروع، الذى تنفذه جمعية «ريدك»- غير الهادفة للربح، والتى تعمل على مشروعات التمكين الاقتصادى منذ سنوات بمحافظتى قنا والأقصر، من خلال منحة مقدمة من «هيئة درورس» السويسرية- هو تمكين الشباب والفتيات بجنوب الصعيد ليصل عدد المستفيدين إلى 480 شابًا وفتاة من داخل 30 قرية.

وأشارت إلى أن الجمعية قامت بعمل مسح شامل وإعداد تقرير عن هذه القرى، لافتة إلى أنه سيتم تمكينهم من خلال تعليمهم حرفًا وصناعات يدوية لها تاريخها بصعيد مصر لإحياء وتطوير هذه الحرف، وذلك لمدة 3 سنوات.

وأضافت أن المشروع يستهدف الشباب من سن 25 حتى 45 عامًا، وذلك فى خمس حرف: «خشب السرسوع، والفركة، والخياطة، والسرفلة، والتطريز»، وذلك بتعليمهم من خلال برامج علمية ومنهجية مبتكرة لرفع مستوى معيشتهم من خلال تمكينهم الاقتصادى وتعليمهم حرفة لتنمية مستدامة.