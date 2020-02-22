شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل النواب» تختتم أعمالها بأسوان بزيارة النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس الأول، زيارتهم لأسوان، بتفقد مركز نصر النوبة، واستعرضت اللجنة جميع مطالب ومعاناة أهالى قرى النوبة على أرض الواقع. كما تفقدت اللجنة محطة قطارات بلانة، حيث طالب أهالى بلانة بوقوف القطارات المكيفة بالمحطة، بجانب تفقد مزلقان دار السلام، لمتابعة مدى حاجته للتطوير لإدراجه ضمن الخطة، وشملت جولة لجنة النقل طريق «بلانة- نصر النوبة- كلابشة- وادى النقرة».

وأوضح النائب ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، أن الطريق يشكل صداعًا مزمنًا لجميع الأهالى، نظرًا لعدم إجراء أى عمليات صيانة به منذ ما يقرب من 20 عاما، فضلا عن أنه تحده ترعتان من الجانبين، ما يشكل خطورة بالغة راح ضحيتها العديد من المواطنين. وطالب بالإسراع فى خطة التنفيذ التى تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضى باعتماد نحو 130 مليون جنيه، لتمهيد وإعادة رصف وتجديد الطريق حفاظًا على أرواح الأهالى وسلامة جميع العابرين به. وتفقدت اللجنة مزلقان منطقة عزبة حجاجى بكوم أمبو والمقترح نقله لمنطقة النجاجرة على الطريق السريع الزراعى، حيث يأتى المقترح لتخفيف حالة التكدس الذى يشهده المزلقان أثناء مرور القطار بسبب ضيق المنطقة، حيث إن المنطقة المقترحة واسعة وتستطيع حل مشكلة التكدس، كما تفقدت اللجنة محطة سكة حديد كوم أمبو.

كانت اللجنة قد تفقدت خلال اليومين الماضيين عددًا من الطرق الرئيسية والمحاور والكبارى الجارى تنفيذها بالمحافظة، بالإضافة لمحطات القطارات والورش الرئيسية، بجانب تفقد خط الملاحة النهرية.