شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين يتجاوز 76 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين يتجاوز 76 ألف شخص
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