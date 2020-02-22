شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين يتجاوز 76 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين يتجاوز 76 ألف شخص

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