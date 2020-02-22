شكرا لقرائتكم خبر عن أنسا : وفاة أول إيطالى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أمس الجمعة، إن مريضًا في مدينة بادوا بشمال إيطاليا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول إيطالي يتوفى نتيجة هذا الفيروس.
وكانت السلطات الصحية أعلنت في وقت سابق اليوم عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الشمالية الغنية، وحالتين في منطقة فينيتو المجاورة حيث تقع بادوا.
وأوضحت الوكالة أن المتوفى عمره 78 عامًا.
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