شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قوائم انتظار فى البحيرة للحصول على قرض "20 بطة".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حازم الأشمونى سكرتير، عام محافظة البحيرة، إن المحافظ وضع فكرة للتشغيل لزيادة الهمم لدى الشباب، بقرض عبارة عن 20 بطة مسكوفى بدون مقابل، وكشف سكرتير المحافظة تفاصيل كثيرة خاصة بالقرض الذى حقق نجاحًا لدرجة أن المحافظة أصبح لديها قوائم انتظار للحصول على القرض. ويرصد الفيديو التالى تفاصيل ذلك القرض الذى انتشر ونجح فى المحافظة: ويرصد الفيديو التالى تفاصيل ذلك القرض الذى انتشر ونجح فى المحافظة:

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