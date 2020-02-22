مصر | مصاب بطعنة.. العثور على جثة طفل في المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصاب بطعنة.. العثور على جثة طفل في المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت الأجهزة الأمنية في قسم المعصرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين طفلين في منطقة الرشاح.

وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة على الفور، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل يدعى "سيف. ي" ١٢ عامًا، مصابًا بطعنة في الصدر وغارقًا في دمائه.

وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف لنقلة الى مستشفى حلوان العام، وتوفى في الحال متأثرًا بحراحه،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.