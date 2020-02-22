شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أجنبي محتجز بقسم قليوب للمستشفي إثر ارتفاع درجة حرارته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت أجهزة الأمن بقسم شرطة قليوب أجنبي يحمل الجنسية التشيكية إلى مستشفي قليوب إثر إصابته بإرتفاع درجة الحرارة وقيئ خلال تواجده في حجز القسم بعد ضبطه عقب دخوله مصر منذ 4 شهور ولايحمل أي أوراق ثبوتيه لإثبات شخصيته.

فيما رفعت الأجهزة المعنية استعداداتها للدرجة القصوى عقب ورود البلاغ ونقل الحالة للمستشفي في إطار إجراءات الترصد للكشف عن الامراض الفيروسية والانفلونزا حيث تم إرسال سيارة إنفيكشن للمستشفى لحين عمل اللازم للمريض ووضعه في الحجر الصحي.

تلقت اجهزة مديرية الصحة إخطارا بنقل سيارة إسعاف حالة مرضية تشيكى الجنسية يدعى فاتى فيلانى نيوتشيكى 60 سنة من حجز قسم شرطة قليوب إلى مستشفى قليوب المركزى، للاشتباة بإصابته بارتفاع في درجة الحرارة وقئ حيث جري إتخاذ الإجراءات الوقائية ووضعه في الحجر الصحي لحين التأكد من حالته الصحية.

Advertisements

كما تبين أن الحالة المشار إليها في مصر منذ 4 شهور ومحتجز بالقسم لضبطه بدون أرواق تثبت شخصيته وكيفية دخوله البلاد.

يذكر أن مديرية الصحة بالقليوبية أعلنت جاهزية 5 أقسام للعزل بمستشفيات القليوبية لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والكشف المبكر عن الامراض التنفسية، وهى مستشفيات «حميات بنها وحميات طوخ وحميات قليوب» وكذلك أقسام الحميات مستشفى بهتيم وشبين القناطر، والتأكد من المستلزمات والأدوات اللازمة لمكافحة العدوى وتزويد الكميات بها.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الغرفة الوقائية التابعة لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية وجميع الإدارات الصحية على مستوى المديرية والبالغ عددها 11 إدارة، تعمل على مدار 24 ساعة لترصد الحالات بجميع الأوقات، مشيرا إلى أنه تزويد غرف عزل بكل المستشفيات العامة الحكومية والمركزية والنوعية بأنحاء المحافظة.

وأكد الطباخ أن المحافظة آمنة تماما من أي أمراض أو اوبئه، مؤكداً أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الأحترازية للتصدى لأى مرض أو طارئ مؤكدا أن المديرية تعمل على رصد جميع الأمراض التنفسية بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظة.