فيديو.. من هو مجاهد الطلاوى "طبيب المساكين" الذى عالج 2 مليون فقير؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي صنّاع الأمل في الوطن العربي، وكان من بين صناع الأمل الخمسة، الدكتور المصرى مجاهد مصطفى علي الطلاوي، الذى يقدم الرعاية الصحية منذ عقود برسم رمزي أو دون مقابل، ويدعم الفقراء والمحتاجين والأيتام في قريته ومجتمعه. ويرصد الفيديو التالى قصة الطلاوى "طبيب المساكين". ويرصد الفيديو التالى قصة الطلاوى "طبيب المساكين". من هو مجاهد الطلاوى؟ "طبيب المساكين" الذى تكرمه الإمارات اشتهر بـ"طبيب المساكين" فى قرية طلا ببنى سويف اعتذر عن التعيين بالقصر العينى لينفذ وصية والده عالج 2 مليون حالة خلال 30 عاما بمعدل 60 ألف حالة سنوياً Advertisements أجرى آلاف العمليات الجراحية بمبلغ رمزى " 10 جنيهات" يجرى الكشف يوميا على 250 حالة من قرى الصعيد انطلق إلى مساعدة الأيتام ومساندة المحتاجين ودعم الفقراء دعم 1500 طالب من الأيتام لتوفير مستلزمات الدراسة تبرع بثمن الخبز للفقراء وساعدهم بـ 200 ألف رغيف حتى الأن واليوم.. يحصد ثمار عمله اختارته الإمارات كواحد من صنّاع الأمل في الوطن العربي كرمه حاكم دبى أمام 12 شخصية وكان طلبه الوحيد هو.. أن يرى حلم افتتاح المستشفى الذى يشيده في قريته لعلاج المحتاجين

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