شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": فيديو توسل سيدة عجوز لتدخل الحمام نتحقق منه لأن مكانه مجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الفيديو الذى يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول سيدة مسنة بينما توجد فتاة ترفض أن تدخلها الحمام غير معلوم فى أى منطقة هو أو فى أى دار رعاية هو، ومع ذلك بمجرد ظهورالفيديو جرى اتخاذ اللازم والتحقق منه ومعرفة عن ما اذا كان هذا الفيديو فى دار رعاية أو فى مكان آخر و أيضا معرفة عن ما اذا كان الفيديو قديم ويتم إعادة تداوله مرة أخرى حاليا أم أنه فيديو جديد وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت الوزارة انه لا تهاون مع أى شخص يثبت اهماله فى رعاية كبار السن فى دور الرعاية وأنه فى حالة اكتشاف أى واقعة إهمال سواء كانت متعلقة برعاية كبار السن أو الأطفال اليتامى بالمؤسسات يتم اتخاذ اللازم وإحالة المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو فيديو لسيدة مسنة تبكي بشدة، لرفض فتاة إدخالها الحمام وغير معروف إن كانت قريبتها أو مشرفة دار رعاية.

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وانتشر على السوشيال ميديا "فيديو" لبكاء امرأة مسنة، تريد الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها، بينما ترفض فتاة السماح لها بحجة قيامها بذلك من قبل، مما أثار الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى، و لم تتوافر أي بيانات حول إن كانت تلك اللقطات لدار للمسنين ولم يتعرف أحد على شخصية المتواجدين بالفيديو.

وانتاب رواد موقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب سواء من الفتاة التي تتحدث مع المرأة المسنة أو الأخرى التي تقوم بتصوير المرأة المسنة دون رحمة أو شفقة منها عليها دون الاستجابة إلى توسلاتها ،حيث رفضت الفتاة الاستجابة إلى طلب المرأة المسنة، حيث لم تنجح توسلها للدخول إلى الحمام، كما أمرتها أن قضاء حاجتها على نفسها.

وقالت إحدى المتابعات:" الست الكبيرة مريضة وعادي الا تتحكم في التبول او التبرز حد يفهم اللي مصوره الفيديو"، وأضافت أخرى: " الست دي عندها اكتئاب .. ربنا يعفو عنها و عنا جميعا .. البنت دي مش بنتها .. من لا يرحم لا يُرحم".