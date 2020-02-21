شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة عجوز تبكى لدخول الحمام وفتاة ترفض توسلاتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مقطع فيديو على السوشيال ميديا لسيدة مسنة تبكى، بسبب أنها تريد الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجتها، بينما ترفض فتاة السماح لها بحجة قيامها بذلك من قبل، مما أثار الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بينما لم تتوافر أى بيانات حول إن كانت تلك اللقطات لدار للمسنين أو التعرف على شخصية المتواجدين فى الفيديو.

وانتاب رواد موقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب سواء من الفتاة التي تتحدث مع المرأة المسنة أو الأخرى التى تقوم بتصوير المرأة المسنة دون رحمة أو شفقة منها عليها دون الاستجابة إلى توسلاتها.

ورفضت الفتاة الاستجابة إلى طلب السيدة المسنة، حيث لم تنجح توسلها للدخول إلى الحمام، كما أمرتها أن قضاء حاجتها على نفسها، مما خلق حالة من الغضب على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

Advertisements

وقالت أحد المتابعين :"الست الكبيره مريضه وعادي ألا تتحكم في التبول أو التبرز حد يفهم اللي مصوره الفيديو"، وأضافت أخرى:" الست دي عندها اكتئاب .. ربنا يعفو عنها وعنا جميعا .. البنت دي مش بنتها .. من لا يرحم لا يُرحم".