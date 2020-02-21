"موت وخراب ديار".. مصرع سائق إثر انقلاب "توك توك" بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي سائق "توك توك" مصرعه، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب دراجته في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة. مسؤول غرفى عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير وانقلاب مركبة "توك توك" في الترعة المُشار إليه. جرى الدفع بفريق إنقاذ نهري تابع للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وانتشال جثة سائق "التوك توك"، وإيداعها مشرحة مستشفى الهرم. ودفع مسؤولو الحي بمعدات الإنقاذ لرفع حطام المركبة من الترعة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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