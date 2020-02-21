محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء الجمعة، أسرة من الموت داخل مصعد كهربائي بعقار سكني في منطقة مدينة نصر. البدايو بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة من النجدة بحدوث عطل مفاجئ لمصعد بداخله أسرة مكونة من 4 أفراد (زوجان - طفلان). انتقل فريق إنقاذبري إلى محل البلاغ، ونجحوا في إخراج طفلة، تبلغ من العمر شهرين، من خلال توسعة المسافة الفارقة ما بين الطابقين والمصعد، وسحب المصعد المعطل يدويًا وإنقاذ باقى أفراد الأسرة. ولاقى سرعة انتقال القوات والتعامل الفورى مع البلاغ استحسان المواطنين. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحماية المدنية تنقذ أسرة من الموت داخل مصعد عقار بمدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.