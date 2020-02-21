المعمل المركزي للبحوث ينظم دورة "التطبيقات الشبكية وتحليل التجارب الزراعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
نظم المعمل المركزي للبحوث والتصميم والتحاليل الإحصائي، دورة التطبيقات الشبكية وتحليل التجارب الزراعية.
وقالت الدكتور منال سالم مدير المعمل، إن الدورة تقوم على خدمة باحثي معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية، ومحطاته التي تتناول عدة موضوعات تهم الباحثين في بحوثهم، التي تجرى للوقوف على أفضل الطرق لتجارب مربي النباتات وتجارب الإنتاج الحيواني وموضوعاته في تحليل التجارب الزراعية والتجارب التي تحتوي على عدد كبير من التراكيب الوراثية مثل تجارب تقييم المستوردات.
وأضافت سالم، أن الدورة تتناول الدورة أهمية التصميمات الشبكية، وأنواعها المختلفة واستخدام بعض التصميمات الشبكية في تجارب الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى أهمية تصميم ألفا الشبكي في تقييم تجارب مقارنة التراكيب الوراثية، وكفاءة التصميمات الشبكية مقارنة بتصميم القطاعات الكاملة العشوائية وتتضمن أنشطة الدورة شروح نظرية وتدريبات عملية على البرنامج.
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