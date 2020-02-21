محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
استقبل فريق من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولي المواطن المصري "الحسانين عبدالحي شلبي"، بعد نجاح المساعي في إعادته إلى أرض الوطن من دولة العراق، عقب تغيبه هناك وانقطاع أخباره لنحو 34 عامًا.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بعد رصد مشكلة المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء عليه، تم التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى عائلة "شلبي" الذي سافر إلى العراق منذ عام 1986 وتبين أنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين أهله طوال هذه المدة.
كما أصدرت القنصلية المصرية في مدينة البصرة العراقية، وثيقة سفر للمواطن المصري من أجل عودته إلى مصر، بعد أن تحققت من شخصيته وجنسيته المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر انقطعت أخباره من سنة 1986.. مصري يعود من العراق بعد 34 عام غياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.