انقطعت أخباره من سنة 1986.. مصري يعود من العراق بعد 34 عام غياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

استقبل فريق من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولي المواطن المصري "الحسانين عبدالحي شلبي"، بعد نجاح المساعي في إعادته إلى أرض الوطن من دولة العراق، عقب تغيبه هناك وانقطاع أخباره لنحو 34 عامًا.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بعد رصد مشكلة المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء عليه، تم التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى عائلة "شلبي" الذي سافر إلى العراق منذ عام 1986 وتبين أنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين أهله طوال هذه المدة.

كما أصدرت القنصلية المصرية في مدينة البصرة العراقية، وثيقة سفر للمواطن المصري من أجل عودته إلى مصر، بعد أن تحققت من شخصيته وجنسيته المصرية.