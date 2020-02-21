​هيثم الحاج علي: 10 معارض للكتاب خلال شهرين في هذه المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الهيئة تستعد لتنظيم عدد من معارض الكتب في بعض المحافظات والأقاليم المختلفة من أرض مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نسعى إلى تنفيذ أكثر من 10 معارض كتب طوال الشهرين المقبلين، قبل شهر رمضان، ولن تقتصر المعارض على المحافظات أو المراكز الرئيسية، بل ستمتد إلى بعض القرى أيضًا، لتحقيق نوع من العدالة الثقافية ونشر الوعي والتنوير في ربوع مصر".
وأشار الحاج علي، إلى أن أبرز المعارض المقبلة ستكون في مدينة الشيخ زايد، والإسكندرية ودمنهور ومدينة دسوق وقرية سمهود بقنا، موضحًا أن هذه المعارض امتداد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تدرس الهيئة حاليًا كافة السلبيات التي وقعت فيه دورته الأخيرة، لتلافيها مستقبلًا.
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