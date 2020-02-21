العناني يستعرض جهود مصر في ملف استرداد الآثار باليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا، عقب لقائهما في مقر وزارة الثقافة بالعاصمة اليونانية أثينا.

حضر المؤتمر العديد من ممثلي وسائل الإعلام اليونانية والعالمية، حيث تم استعراض ما توصلت إليه المباحثات الثنائية ومناقشة تعزيز سبل التعاون لمحاربة الإتجار غير المشروع في الآثار، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات البلدين في مجال العمل المتحفي حيث تتمتع اليونان بخبرة واسعة في هذا المجال، وسيستمر التنسيق في هذا الإطار خاصة مع قرب افتتاح المتحف اليوناني الروماني.

واستعرض وزير السياحة والآثار جهود الدولة المصرية في استرداد العديد من القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية، سواء عن طريق العلاقات الدبلوماسية أو القضائية.

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كما عقد العناني منفردًا عددًا من اللقاءات الصحفية والتلفزيونيةً مع العديد من القنوات اليونانية ووكالات الأنباء العالمية، منها "الأسوشيتيد برس" و"رويترز" و"الوكالة الفرنسية" وغيرها.

وأجاب الوزير علي العديد من الأسئلة الخاصة بالتجهيزات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار استعدادًا للافتتاح الكبير للمتحف المصري الكبير، واصفًا إياه "بالحلم الذي تحقق"، والاكتشافات والافتتاحات الأثرية التي ساهمت بشكل ملحوظ في الترويج لمصر عالميًا بصفة عامة والسياحة الثقافية بصفة خاصة.

واستعرض وزير السياحة والآثار خلال لقاءاته الصحفية المنفردة، الجهود المبذولة لاستعادة السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها عن طريق ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وربط البحر الأحمر بمدن وادي النيل في صعيد مصر عن طريق تشغيل شركة مصر للطيران لخط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر.​