أخبار مصر | صحفيون يرصدون ما يقرب من 45 حالة انتحال صفة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفيون يرصدون ما يقرب من 45 حالة انتحال صفة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حملة "خليها تنظف"، والتي أعلن تدشينها مجموعة من الصحفيين، عن رصد الزملاء بالمحافظات، ما يقرب من 45 حالة انتحال صفة صحفي وإعلامي، يحملون بطاقات عضوية لكيانات وهمية.

وقالت الحملة في بيان لها، إنها قامت بإرسال هذه الحالات إلى الشؤون القانونية لنقابة الصحفيين، لتقديمها إلى النائب العام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضافت الحملة أن عددًا من المحامين المتضامنين مع الحملة، يعدون بلاغًا وافيًا بهذه الحالات، لتقديمه إلى النائب العام، وذلك لما يمثل ذلك من خطر داهم على الصحفيين بشكل خاص، ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، بالإضافة إلى أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، وذلك لما يقومان به من نصب على المواطنين، وخداع المسؤولين والمواطنين، واستفزاز البعض بمدوناتهم ومواقعهم المخالفة للقانون وغير الحاصلة على تصاريح، والتي تخالف المادة 77 من الدستور، والتي تنص على أن مصر لها نقابة صحفيين واحدة هي التي تمنح تراخيص العمل بالصحافة، وهي المسؤولة عن حرية الرأي والتعبير في مصر، والمعنية بحماية أعضائها ورعاية مصالحهم.

وأهابت حملة "خليها تنظف" بالمواطنين، وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية، بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية أو حاملي بطاقاتها، وإبلاغ نقابة الصحفيين الكائنة في 4 شارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد، عن أي كيانات وهمية موجودة في المحافظات أو منتحل صفة الصحفي، حتى تقوم النقابة بالإبلاغ عنهم بشكل مباشر للنائب العام.