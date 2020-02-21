شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البحيرة»: 18 ألف فدان منزرعة بالقمح زيادة عن المستهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن المساحات المنزرعة بالقمح خلال عام 2019 / 2020تبلغ نحو 387 ألف فدان وكان المستهدف زراعته 369 ألف فدان، بزيادة قدرها 18 ألف فدان عن المساحات التى كان من المخطط زراعتها.

وأضاف «الزواوى» أنه تم زراعة 1935 فدان كتان بزيادة 425 فدان عن المستهدف، كما تم زراعة 871 فدان شعير حتى الآن من إجمالى 4 آلاف و545 فدانًا مستهدف زراعتها، كما تم زراعة 8 آلاف و967 فدانًا بالفول البلدى حتى الآن من إجمالى المستهدف 10 آلاف و757 فدانًا، و تم زراعة ألف و365 فدان ثوم حتى الآن من إجمالى المستهدف وهو 8 آلاف و967 فدانًا.

واستطرد «الزواوى» بزراعة 12 ألفًا و102 فدانًا بصل بزيادة قدرها ألف و631 فدانًا، ووزراعة 199 ألف فدانًا بالبرسيم، من البرسيم من إجمالى 243 ألف فدان مستهدف زراعتها، كما تم زراعة 36 ألف فدان بطاطس و170 ألف فدان بالمحاصيل البستانية و67 ألف فدان بالخضروات ، و38 ألف فدان بالبنجر و1433 فدان بالنباتات الطبية والعطرية و225 فدان لوف و12 ألف فدان بمحاصيل أخرى مختلفة.