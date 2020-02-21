شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس يعقد اجتماعا برئاسة «ثيوفيلوس الثالث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية اجتماعًا اليوم الجمعة في مقر البطريركية في القدس برئاسة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، حيث جرى نقاش عدة موضوعات هامو من ضمنها المسألة العالقة مع بطريركية أنطاكية والمتعلقة بقطر والوحدة الأرثوذكسية .

وأكد البطريرك ثيوفيلوس الثالث أنه منذ لقائه مع غبطة البطريرك يوحنا العاشر منتصف العام الماضي في قبرص يجري حوار بناء حول موضوع قطر بين البطريركيتين.

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وأثنى بطريرك القدس خلال لقاء المجمع المقدس اليوم على موقف غبطة البطريرك يوحنا العاشر وترحيبه بمبادرة القدس للوحدة الأرثوذكسية والمعروفة أيضاً باسم «لقاء عمان الأخوي» رغم عدم التوصل بعد إلى تتويج للموضوع القطري.

كما أطلع البطريرك أعضاء المجمع على أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تم التوصل إلى تفاهمات جذرية مع بطريركية أنطاكية لحل موضوع قطر.

وأكد ثيوفيلوس الثالث إلى أن بطريركية القدس تتطلع إلى اللقاء الأسري لبطاركة ورؤساء الكنائس الأرثوذكسية الأسبوع المقبل في عمان، مع الأمل في استمرار الحوار من أجل الوحدة بين الإخوة، واجتماعه مع غبطة البطريرك يوحنا العاشر في إطار هذا اللقاء الوحدوي لاستكمال المحادثات والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مسألة قطر.