شكرا لقرائتكم خبر عن أبوسمبل تنهي استعداداتها لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت مدينة أبوسمبل السياحية استعداداتها قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأستقبال الأفواج السياحية التي توافدت عبر مطار أبوسمبل حيث وزع المحافظ الهدايا التذكارية من التماثل الفرعونية.

وعقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد المدينة ألتقى اللواء أشرف عطية بالمصلين من المواطنين حيث أستمع للمطالب والإحتياجات الجماهيرية، مؤكداً على أن مدينة أبوسمبل السياحية ستشهد الفترة القادمة أهتماماً كبيراً بإعتبارها أحد المقاصد السياحية مع تمتعها بتنوع أنشطتها الإقتصادية والإستثمارية والتجارية.

Advertisements

فيما قام أشرف عطية بجولة تفقدية للشوارع والميادين والمواقع الخدمية والسياحية بالمدينة رافقه خلالها اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة والمهندس كمال حلمى رئيس المدينة شملت منطقة معبدى أبوسمبل الأثرية للإطمئنان على كافة الإجراءات الإحترازية لتأمين الأفواج السياحية والزائرين مع رفع مستوى النظافة العامة ودهان واجهات البازارات ووضع إستندات نحاسية لممرات المشاه ودورات المياه العمومية بجانب تهذيب الأشجار، علاوة على دراسة إنشاء مرسى سياحى بالجانب الشرقى للمعبدبدلاً من الحالي لتخفيف معاناة السائحين في النزول والصعود للبواخر السياحية، فضلاً عن تجهيز عربات الكهرباء لنقل كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، موجهاً بضرورة إحكام السيطرة في مدخل بهو المعبدلتسهيل حركة دخول وخروج الأفواج السياحية أثناء مشاهدتهم لظاهرة تعامد الشمس حتى قدس الأقداس.

وحرص عطية على إلتقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات المشاركين في مبادرةتنمية الوعى السياحى والحفاظ على التراث والذين قاموا بتنفيذ أعمال تجميل وتشجير بمنطقة المعبد، وأيضاً تنظيم ندوات للتوعية، فيما تفقد محافظ أسوان مستشفى أبوسمبل الدولى شملت جميع الأقسام المختلفة بإجمالى 29 سرير , و4 أسرة للعناية المركزة و3 ماكينة غسيل كلوى , وأستمع المحافظ لشرح تفصيلى من الدكتور محمد أبوالوفا مدير عام المستشفى لأعمال التطوير الجارية بتكلفة 6 مليون جنيه لأقسام العمليات والتعقيم والمغسلة والمطبخ والداخلى والتكيف المركزى والأرضيات.

كما تابع اللواء أشرف عطية مدى جاهزية المستشفى لإستقبال أي حالات طارئة وضمان سرعة التعامل جاهزية معها، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع رصيد كافى من أكياس الدم، مشدداً على ضرورة إنتظام الأطباء الإستشاريين والنواب وخاصة قسم العظام من أجل تقديم خدمة صحية بجودة عالية لأهالى أبوسمبل والزائرين لها، وهو الذي يتوازى إستعدادات فرق الإنتشار السريع لعربات الإسعاف سواء في منطقة معبدى أبوسمبل أو مسرح السوق أو على طريق أسوان / أبوسمبل .