شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من طقس الأيام الـ3 المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ابراهيم عطا المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن الثلاثة أيام المقبلة من غداً السبت وحتى الاثنين ستشهد أمطار وانخفاض في درجات الحرارة .

ورداً على سؤال عن ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وشعور المواطنين بأن هناك ساعة حر وساعة برد، حيث كانت العظمي في القاهرة أمس الجمعة 21، بينما السبت 17 درجة مئوية قال عطا في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»: يرجع ذلك لحسب مصدر الكتلة الهوائية والتي يكون مصاحب لها ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة، فإذا كانت الكتلة الهوائية قادمة من اتجاه الشمال أو مركباته يكون هناك انخفاض، وإذا كانت قادمة من اتجاه الجنوب أو أحد مركباته سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة .

وأضاف المتحدث الاعلامي ان من المعلوم أن شمال جمهورية مصر بارد وجنوبها ساخن مشيرا أن الرياح كعنصر من عناصر الرصد الجوي لها سرعة واتجاه ولكن الذي يؤثر أكثر لدينا هو الاتجاه وهو الذي يحدد برودة الطقس أو ارتفاع درجات الحرارة أو الرطوبة والأتربة .