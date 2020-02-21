وزيرة الهجرة تبحث مع نائب وزير خارجية أرمينيا التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

بحثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع نائب وزير الخارجية الأرميني السفير جريجور هوفهانسيان، سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين الشعبين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الهجرة اليوم الجمعة، أن اللقاء، حضره السفير كارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر، والسفير أرمن ميلكونيان مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية الأرمينية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية الأرمينية ممتدة عبر التاريخ، وأن المصريين الأرمن جزء من الشعب المصري، وساهموا بالكثير في إثراء الحياة الثقافية في مصر والعديد من الدول حول العالم، مؤكدة حرص الوزارة منذ انطلاقها في 2015 على جمع أبناء الجاليات المختلفة الذين عاشوا ونشأوا في مصر وتوثيق الصلات بين الأجيال المختلفة.

وقالت إن الوزارة نظمت الكثير من الفعاليات التي شارك فيها المصريون الأرمن، إلى جانب العديد من الجاليات التي عاشت في مصر، ومنها الجاليتان القبرصية واليونانية، موضحة أن منظمة الهجرة الدولية أشادت بالفعاليات وأكدت أنها جانب من إيجابيات الهجرة.

وأضافت الوزيرة أنها ستزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الجاري، مرحبة بمقترح للقاء المصريين الأرمن المتواجدين هناك خلال فعاليات الزيارة، موضحة حرص الدولة المصرية على مد جسور التواصل مع أبنائها.

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من جانبه، أثنى السفير جريجور هوفهانسيان، نائب وزير الخارجية الأرمني، على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق طفرات اقتصادية واستثمارية في سنوات قليلة، مشيدًا بإطلاق مبادرة "إحنا المصريين الأرمن"، والتي جمعت الأرمن الذين عاشوا بمصر، مطالبا بتكرار عقد الفعاليات التي تجمع المصريين الأرمن، أسوة بالجاليات اليونانية والقبرصية في مصر.

وأعرب هوفهانسيان عن تطلعه لعقد فعالية ثقافية تضم رموز المصريين الأرمن، الذين أثروا الحياة الثقافية المصرية في التمثيل والغناء وغيره، والقواسم المشتركة بين الشعبين، حيث يوجد أعداد كبيرة من الأرمن في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

كما وجه الدعوة إلى السفيرة نبيلة مكرم لحضور فعالية ثقافية في أرمينيا سبتمبر المقبل، حيث يشارك فيها عدد من المصريين الأرمن.

من ناحيته، أشاد السفير كارين كريكوريان، سفير أرمينيا بالقاهرة ، بتجربة مصر في احتضان المهاجرين، موضحًا أن المصريين الأرمن يرتبطون بمصر ويحبونها بشدة، مشيدًا بالتسامح الذي يجده من جانب الشعب المصري بحسن ضيافته واستقباله للجميع بابتسامة وترحاب.

فيما لفت السفير أرمن ميلكونيان، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية الأرمينية، إلى أن الشعب المصري يضرب أروع الأمثلة في دعم القيادة السياسية، مؤكدًا أن السنوات الأخيرة شهدت طفرات في مصر في عدة أصعدة.