وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بليلة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- (أ ش أ):

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال بالليلة السابقة لتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل التي أحياها 400 فنان وفنانة يمثلون 23 فرقة فنون دولية ومحلية منها 11 فرقة مصرية، و12 فرقة أجنبية وعربية في ساحة معبد أبوسمبل جنوب مصر.

وتتجه أنظار العالم مع شروق شمس غد السبت، إلى أقصى جنوب مصر حيث معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان، لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك رمسيس الثاني، وهي الظاهرة الفلكية النادرة التي سجلها المصريون القدماء بأبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام في شهري فبراير وأكتوبر.

وانطلقت فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس يوم 16 فبراير الجاري، وافتتحت على هامشه وزيرة الثقافة فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثامنة بمسرح فوزي فوزي الصيفي بمدينة أسوان، بحضور عدد من التنفيذيين وقيادات محافظة أسوان.

وقالت الوزيرة إن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخماً ثقافياً وفنياً هائلاً من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس، معربة عن سعادتها البالغة بهذه الأنشطة المتنوعة التى تجوب مختلف أنحاء المحافظة وسط مشاركة كبيرة من 23 فرقة للفنون الشعبية يمثلوا مختلف الدول الأجنبية والعربية ، ما يعتبر بمثابة رسالة هامة للعالم أجمع بما تشهده مصر من أمن وامان واستقرار.