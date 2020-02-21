أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها أمام الصحافة العالمية باليونان (فيديو)

من اللقاءات مع العديد من القنوات التليفزيونية اليونانية ووكالات الأنباء العالمية منها الاسوشيتيد برس ورويترز والوكالة الفرنسية وغيرهم.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، بحضور العديد من ممثلي وسائل الإعلام اليونانية والعالمية، وذلك عقب نهاية لقاء الوزيرين بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة أثينا.

وأجاب الوزير على العديد من الأسئلة الصحفية والتي تركزت حول عدد من الموضوعات حيث أجاب عن التجهيزات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير واصفا إياه " بالحلم الذي تحقق".

كما أجاب عن عدد من الأسئلة التي ترمزت حول الاكتشافات والافتتاحات الأثرية التي ساهمت بشكل ملحوظ في الترويج لمصر عالميًا بصفة عامة والسياحة الثقافية بصفة خاصة.