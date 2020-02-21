شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف ترابية ورياح شديدة تجتاح مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتاحت مطروح عواصف ترابية، الجمعة، مناطق متفرقة من المحافظة وخاصة الأجزاء الشمالية البحرية إذ كانت تلك العواصف الترابية مصحوبة برياح شديدة وزخات امطار بين الساعه والأخرى.

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من ناحية أخرى توخى السائقون على الطرق الداخلية والدولية من وإلى مطروح زيادة سرعات القيادة نظرا للطقس السيء المصاحب لتلك الأجواء وصعوبة الرؤية في الأجواء الترابية. من جهة أخرى فإن أحوال الصيد بالنسبة للسفن الصغيرة قد توقفت اليوم عن العمل نظرا للظروف المناخية الغير مستقرة.

وأهابت إدارة مرور مطروح باصحاب السيارات عدم زيادة السرعات على الطرق الدولية مطروح الإسكندرية ومطروح القاهرة والطرق الدولية مطروح السلوم عدم زيادة سرعات سياراتهم عن ال80 كيلو متر في الساعه للوصول بسلام.

ويتوقع الخبراء الأرصاد أن تستمر تلك الموجة من العواصف الترابية والرياح الشديدة إلى منتصف الأسبوع خاصة وأن هذه الموجة من الطقس السيء جاءت مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ووصلت درجة الحرارة بمطروح إلى 16درجة مئوية نهارا و7_9 ليلا.