مجلس اعتماد التعليم العالى الأمريكي يشيد بإنجازات هيئة جودة التعليم المصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ)

أشاد المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم العالي "CHEA" بالإنجازات التي حققتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مجال جودة التعليم بمصر.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، أن إشادة المجلس الأمريكي جاءت خلال مشاركة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في المؤتمر السنوي لمجلس اعتماد التعليم العالي الأمريكي، الذي عقد في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا.

وأكد المجلس الأمريكي أن الهيئة استطاعت أن تضع مصر على خريطة الجودة العالمية من خلال المعايير التي تتواكب مع المعايير الأمريكية، وما حققته بالاعتراف بالهيئة من المجلس العالمي للتعليم الطبي "WFME".

ومن جهته أكد الدكتور بيتر جوردن رئيس المجلس العالمي للتعليم الطبي "WFME" أن زيارة المجلس للهيئة في أكتوبر 2018 تعد من أهم الزيارات التي نفذها المجلس الفترة الأخيرة، وأن الهيئة تعد من أفضل الهيئات التي تم زياراتها في العام الماضي على مستوى العالم.

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وكانت الدكتورة يوهانسن عيد استعرضت خلال الاجتماع تجربة الهيئة في مصر في مجال جودة التعليم، والمجهودات التي قامت بها لاعتماد مؤسسات التعليم العالي والتوجه إلى الاعتماد البرامجي، والذي أصبح مطلبًا عالميًا للاعتراف الدولي بالخريجين.

كما ركزت يوهانسن في عرضها على رقمنة عملية الاعتماد، والتى أعدتها الهيئة وبدأت في تنفيذها خلال السنتين الأخيرتين، موضحة أن من أهم أسباب لجوء الهيئة إلى رقمنة عمليات الاعتماد هو تماشيًا مع توجه الدولة والإرادة السياسية التي تتبنى الرقمنة كوسيلة للنهوض بمستوى الخدمات الحكومية التي تؤديها للمواطنين.

وأضافت أن الرقمنة ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أنها قللت من الأوراق ووفرت الوقت والمجهود، بالإضافة إلى تحقيق مبادئ العدالة والشفافية في عمليات التقييم.

كما أضافت أن الهيئة استطاعت من خلال هذه المبادرة أن تحارب الفساد والتزوير الذي قد تتعرض له عمليات الاعتماد، ومحاربة فكرة أن الجودة مجرد أوراق حيث أن الاعتماد على النظام الإلكتروني يتيح الفرصة للقياس والتقييم الحقيقي كما يتيح المزيد من الوقت للتفرغ إلى التحقق من المماراسات الحقيقية للجودة خلال الزيارات الميدانية التي تنفذها فرق الزيارة.

جدير بالذكر أن الهيئة تعتبر من الهيئات الأولى الرائدة في مجال الرقمنة في العالم، حيث تم رقمنة عمليات الاعتماد على المستويين العالي وقبل الجامعي.