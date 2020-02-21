رئيس جهاز أكتوبر: تركيب 157 كاميرا مراقبة في المدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تركيب 157 كاميرا تعمل بنظام المراقبة الإلكترونية، لتأمين المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور المهمة بمدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الجيزة.
وأوضح المهندس شريف الشربينى، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أنه تم توزيع الكاميرات في 45 موقعًا مختلفًا في المدينة، مشيرًا إلى أن منظومة كاميرات المراقبة ستغطي أغلب المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور والمقار الخدمية المهمة في المدينة، وستعمل المنظومة من خلال غرفة تحكم رئيسية.
وأضاف أنه جارٍ إتمام أعمال تركيب أعمدة الكاميرات فى الأماكن المحددة التي تم اختيارها طبقا لنوعية الكاميرات (ثابتة – متحركة)، مؤكداً أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء، لما تمثله من أهمية لرصد أى مخالفات، بالإضافة إلى خطة المدينة المستقبلية، التى تستهدف تركيب إشارات مرور ذكية مدعمة بكاميرات مراقبة.
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