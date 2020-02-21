برلماني يعتزم التقدم ببيان عاجل بسبب أحداث مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب شريف فخري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل وطلب إحاطة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على اللاعبين الذين تسببوا في إفساد الأجواء عقب اللقاء.

وأضاف "فخري" في بيان اليوم، أن ما حدث كان له أسوأ الأثر في نفوس الجماهير المصرية والإماراتية التي حضرت اللقاء، ويجب عقاب كل من استفز الجماهير أو زملائه من اللاعبين.

ولفت إلى أن هناك من اللاعبين من تعمدوا إيذاء زملائهم بشكل متعمد، وإهانة الجماهير المصرية بإشارات يعاقب عليها القانون لمخالفتها للآداب العامة فضلا عن عدم تعود مجتمع الإمارات المحافظ على مثل تلك التصرفات فأساءوا لوطنهم مصر قبل أنفسهم، حسب قوله.

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وأعلنت اللجنة الخماسية المكلفة من الاتحاد الدولي لإدارة اتحاد الكرة إحالة أحداث ما بعد مباراة كأس السوبر المحلي في أبوظبي للجنة الانضباط.

وتوج الزمالك ببطولة السوبر المصري مساء أمس الخمس في المباراة التي التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد أن هزم الأهلي 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

واندلعت مناوشات واشتباكات أثناء وعقب نهاية المباراة بين مجموعة من اللاعبين تعرض على إثرها محمود عبد المنعم "كهربا" للطرد في حين دخل شيكابالا وعبد الله جمعة في مناوشات مع جماهير الأهلي وأجايي مع جماهير الزمالك فيما اشتبك طارق حامد مع كهربا وأجايي أثناء المباراة نفسها.