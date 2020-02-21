مصر | غدا.. مجلس الدولة ينظر دعوى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. مجلس الدولة ينظر دعوى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، دعوى وضع قانون موحد للأحوال الشخصية ويكون مصدره القرآن والسنة، للإعلان بالتدخل الانضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية.



وطالب المدعي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية.



وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.



وطالبت الدعوى بإصدار قانون جديد أو تعديل قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة عدم التحيز للمرأة على حساب الرجل.