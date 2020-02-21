مصر | غدا.. "الإداري" يحكم في دعوى اعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "الإداري" يحكم في دعوى اعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الحكم في الدعوى رقم 69489، التي تطالب بإصدار قرار باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب.



وقال سمير صبرى مقيم الدعوى، إن دولة قطر دأبت بعد ثورة يونيو على التدخل في الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعمًا ماديًا ولوجستيًا وتوفير ملاذًا أمنًا لقياداتها والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم في حق الشعب المصري.