أخبار مصر | ما هي "منحة الزواج" من التضامن وكيفية الحصول عليها؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هي "منحة الزواج" من التضامن وكيفية الحصول عليها؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم قطاع الحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي،​ بتقديم منحة الزواج لمستفيدي المعاش وهي تلك المنحة التي تصرف للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، وفي هذه الحالة تكون مستحقة لمنحة الزواج.

ويتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة في المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج، التي تقدر بمعاش الأبنة أو الأخت بحسب الأحوال عن اثنى عشر شهرًا، أي معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة (منحة الزواج) للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة.

وترصد "الخليج 365" الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمة:-

1- ​التقدم لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد بطلب لصرف المنحة.

2- تقديم طلب لقطع المعاش مرفقًا به المستند الذي سيتم على أساسه قطع المعاش فعلى سبيل المثال (وثيقة الزواج شهادة المؤهل إن وجد).