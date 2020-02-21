أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع جسر السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع جسر السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، شارع جسر السويس من تقاطعه مع القبة وحتى ميدان الألف مسكن، لمتابعة أعمال التطوير التي تقوم بها المحافظة.

ووجه، مديرية الطرق بسرعة إنهاء الأعمال مع الالتزام بمعايير الجوده، كما أكد على ضرورة ألا تزيد مساحة الجزيرة الوسطى عن 3 أمتار للمساهمة في اتساع الشوارع ، مشدداً على شركة المقاولات العاملة برفع مخلفات الحفر والتجهيز أولاً بأول لعدم عرقلة السيولة المرورية بالمكان.

ورافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.