أخبار مصر | وزير السياحة والآثار: حرصت أن تكون أولى زياراتي لليونان لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار: حرصت أن تكون أولى زياراتي لليونان لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه كان حريصًا أن تكون أول زياراته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار إلى دولة اليونان.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور العناني، بالدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، في العاصمة أثينا، لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والمتاحف من بينها مناقشة الشكل النهائي لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان.

وأكد، على عمق العلاقات بين البلدين التي بدأت منذ أكثر من ٢٠٠٠ عام فالتواجد اليوناني موجود في مصر بالعديد من المتاحف والمواقع الأثرية، إضافة إلى الجاليات اليونانية التي تعيش في مصر حيث شرفت بتمثيل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح كنيسة الجالية اليونانية في القاهرة بعد ترميمها.

والجدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد استقبل وزير السياحة اليوناني حيث ناقش سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين في مجال السياحة البحرية.