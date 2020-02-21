شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة جديده لبرنامج «صباح الخير يا مصر» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلية نحل وفرق عمل مميزة تتحرك منذ عدة أسابيع حتى يخرج الشكل الجديد لبرنامج «صباح الخير يا مصر» في أول حلقاته، الأحد، بعد أن تم استحداث شكل ومحتوى مختلف له وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين المتحدة للخدمات الاعلامية والهيئة الوطنية للاعلام.

وقد صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن فترة صباح الخير يا مصر تبدأ يوميا في السابعة صباحا وحتى العاشرة صباحا وتذاع على شاشات الأولى والفضائية المصرية وأون العامة.

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ويقدم البرنامج دينا عبدالكريم وجومانا ماهر وهبة جلال ويشارك ايضا في تقديم الفقرات الخاصة هدير أبوزيد ومحمد الشاذلي وحسام الدين حسين وأسماء قنديل ومنه الشرقاوي وايمان منصور.

وتتكون فترة صباح الخير يا مصر من عدة فقرات متنوعة لتنقل للمشاهد الأحداث الجارية سواء استعراض ما حدث في اليوم السابق من خلال لقاءات وتغطيات وتقاريراضافة إلى اجندة اليوم نفسه وتناول ما هو مخطط من احداث.

وأضاف «صالح» أن الخدمات العامة لها نصيب من البرنامج مثل أسعار العملات والطقس وخطط النقل العام والقطارات وخدمات أخرى متعددة. ويتخلل الفترة مواجز لأهم الأنباء. وخلال ايام محددة من كل اسبوع يظهر البرنامج على الهواء مباشرة من واحدة من محافظات مصر الجميلة والتي تحمل كثير من مناحى الجمال وتستحق ابرازها.

وأكد المهندس حسام صالح أن اذاعة البرنامج على قنوات الأولى والفضائية وأون العامة هو من أجل مشاهدة أوسع لواحد من اهم البرامج المصرية وذلك في اطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة الأستاذ حسين زين مع المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى والذي بموجبه نشهد تحديثا وتطويرا في أدوات الأداء الأعلامى في مصر والذي ينعكس على الشاشة وما يستفيده المواطن المصرى من خلال متابعته.