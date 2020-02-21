شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستلزمات طبية «مجهولة المصدر» وأدوية مهربة في حملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، وإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي مدير عام الصيدلة، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، عدة حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية بالزقازيق، للتحقق من التزامها بالقوانين المنظمة لعملها ورصد أي مخالفات بها.

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يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإحكام الرقابة على سوق الدواء والمستلزمات الطبية والمنشآت الطبية غير الحكومية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط وتحريز أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بواقع ٦٠١٧ قرصا وعبوة وزجاجة لأدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير، وأدوية ومنشطات مهربة ومجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية صدر لها منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، أدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم ثان الزقازيق.