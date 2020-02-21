شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريب 1000 مُعلم دين مسيحي لتطوير التعليم الكنسي بالإسكندرية الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين المقبل بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، فعاليات تدريب ١٠٠٠ معلم دين مسيحي ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتطوير التعليم الكنسي.

وقال القمص بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية انه من المقرر ان تبدأ الجولة الأولى من فعاليات التدريب التي يقوم بها الفريق التدريبي للمركز الإعلامي، بقطاع الصعيد الأعلى بدير الملاك بنقاده في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ من فبراير الجاري.

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وأوضح الوكيل البابوي، إن التدريب يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكنيسة القبطية بهذا الخصوص بهدف رفع مستوى الوعي لدى مدرسي الدين المسيحي لدعم أداءهم لعملهم في تدريس مادة التربية الدينية المسيحية .

وأشار إلى أنه يشرف على البرنامج التدريبي الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبدالله إبراهيم حنا الخبير ورئيس المكتب الفني بها على التدريب، بينما يتولي فريق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عملية التدريب ذاتها.

وأوضح الوكيل البابوي، أنه من المنتظر أن تجري عملية تدريب مدرسي الدين المسيحي بخمسة قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك حتى السادس من أبريل المقبل.