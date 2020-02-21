شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في معرض بوستر لدعم الوقاية من سرطان الأطفال بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مصر في معرض لتصميم بوستر لدعم الوقاية من سرطان الأطفال بولاية زكتلان بالمكسيك، خلال الفترة ١٥ حتى ٢٥ فبراير الجاري، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة السرطان.

وحضر الافتتاح، مها العناني، قنصل مصر بالمكسيك، والمصمم المصري مصطفي عوض، الذي يمثل مصر في المعرض، بمشاركة ٥٥ مصمما للجرافيك من ٢٢ دولة بمختلف دول العالم .

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ويقول الفنان مصطفى عوض، إن «وزارة الخارجية تسلمت الدعوة الموجهة لي من رئيس بلدية زكتلان للمشاركة وحضور الافتتاح، ووافقت وزارة الثقافة وقدمت كل الدعم للسفر ومشاركتى بالمعرض، وذلك في إطار التعاون الثقافي بين مصر والمكسيك، وماتحققه وزارة الثقافة من نجاح دولي في مد جسور التواصل الثقافى والفنى بين مصر ومختلف بلاد العالم».

وأضاف «عوض» أنه كان في استقبالهم رئيس بلدية زكتلان، لويس ماركيز لوكونا، ولويس أنخيل كاراسكو جاسك، رئيس جامعة Alianza Hispana، وخورخي غونزاليس موراليس، منظم ومنسق المعرض.

وتضمن الافتتاح كلمة ترحيب من رئيس البلدية، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة المصرية، كما ألقت مها العناني كلمة مصر، وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية، والتقطت عدد من الصور الرسمية، ثم توجه الوفد إلى زيارة المركز الثقافي بولاية زكتلان، ومتحف الساعات، والعديد من الأماكن الهامة بالمدينة.