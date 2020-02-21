شكرا لقرائتكم خبر عن جارتها أبلغت عنها الشرطة لقدومها من الصين.. ومحافظ كفرالشيخ يتدخل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حالة المواطنة «هـ.ف.د» من مركز دسوق والقادمة من دولة الصين، وتم وقوع الكشف الطبي عليها إكلينيكيًا بمستشفى الحميات بدسوق، حيث أفاد التقرير الطبى بأن الحالة جيدة جداً ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بانه قد ورد بلاغ من شرطة النجدة بشأن ورود بلاغ من مواطنة تفيد بأن جارة لها بالسكن قادمة من دولة الصين، وعلى الفور تحرك الفريق الوقائي بدسوق وتم تشكيل لجنة من المديرية والإدارة وقد تبين أن الحالة مدرس بكلية العلوم جامعة المنصورة وكانت في منحة دكتوراة بدولة الصين بتاريخ قدوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠ إلى روسيا ترانزيت ثم إلى مطار القاهرة الدولى بتاريخ قدوم ١٤ فبراير ٢٠٢٠، وتم مناظرتها طبياً ٣ مرات بالصين قبل المغادرة وبمطار روسيا وبمطار القاهرة الدولى ولا يظهر عليها أي أعراض.

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وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الوقائي قام بعمل زيارة منزلية والتثقيف الصحى اللازم والتنبيه على إجراءات الوقاية وعزل الحالة بغرفة منفصلة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، انه تم توقيع الكشف الطبى على الحالة بمستشفى حميات دسوق وأفاد التقرير الطبى بأن الحالة جيدة جداً ولا يظهر عليها أي أعراض مرضية.

كما أفادت وكيل وزارة الصحة، انه طبقاً للبروتوكول ليس هناك داع لعزل الحالة بمستشفى وانه سيتم متابعتها يومياً لمدة ١٤ يوم فترة المراقبة والتي تنتهى يوم ٢٨ فبراير ٢٠٢٠، مؤكدةً أنه لا داع لأى قلق وانه يتم مراقبة جميع القادمين من الصين أو أي دول موبؤة من قبل إدارة مكافحة الأمراض المعدية والترصد، وعند ظهور أي أعراض يتم عزل الحالات الخاصة بالأمراض المعدية.

محافظ كفرالشيخ يتابع حالة مواطنه من دسوق قادمة من الصين

محافظ كفرالشيخ يتابع حالة مواطنه من دسوق قادمة من الصين

محافظ كفرالشيخ يتابع حالة مواطنه من دسوق قادمة من الصين