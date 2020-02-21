شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر في ويلنجتون تلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النيوزيلندي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقت دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتجارة والدفاع بالبرلمان النيوزيلندي، سايمون أوكونور، حيث تناولا عدداً من ملفات التعاون الثنائي لاسيما تطوير العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يستهدف نفاذ مزيد من السلع المصرية إلى السوق النيوزيلندية بعد الموافقة على تصدير البرتقال المصرى.
كما تناول اللقاء بحث فرص التعاون السياحي بين الجانبين في ضوء اهتمام المواطنين النيوزيلنديين بالحضارة الفرعونية والتاريخ المصرى القديم، فضلا عن سبل تعزيز العلاقات بين برلمانيى البلدين وأهم مستجدات قضايا الشرق الأوسط.
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