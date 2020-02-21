شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الداخلية تكشف تاجرى مخدرات غسلا 25 مليون جنيه بالعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الداخلية تكشف تاجرى مخدرات فى كفر الشيخ غسلا 25 مليون جنيه فى العقارات، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية مسجلة مقيمان بمحافظة كفر الشيخ).

الداخلية تكشف تاجري مخدرات في كفر الشيخ غسلا 25 مليون جنيه في العقارات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية"، لهما معلومات جنائية مسجلة مقيمان بمحافظة كفرالشيخ).

الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

شهدت قرية الشراقوة بالحامول في كفر الشيخ اشتعال النيران في عدة منازل، الأهالي سيطروا على الحرائق، لكنها عادت للاشتعال بصورة ملفتة للانتباه، امتداد النيران لأكثر من منزل في أوقات زمنية مختلفة أثار رعب الأهالي.

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر

وصلت الى القاهرة منذ قليل بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك قادمة من الامارات وسط استقبال حافل من الجماهير التي انتظرت وصول الفريق منذ عدة ساعات في مطار القاهرة صالة 4

الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع بدولة الإمارات تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد " المعروف باسم كورونا COVID19" و هما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني التي تم الإعلان عنها مؤخرا

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بدء توافد المئات من جماهير نادي الزمالك علي مطار القاهرة...صور

بدأت المئات من جماهير نادي الزمالك في التوافد إلى مطار القاهرة الدولي، لاستقبال بعثة النادي بعد فوزه بالسوبر المصري على نظيره النادي، رافعة اعلام وتيشرتات نادي الزمالك.

كلوب يرد على طلب طفل مشجع لمانشستر يونايتد بالتوقف عن الفوز مع ليفربول

قدم الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى لفتة إنسانية بعدما تلقى رسالة من دراغ كيرلى وهو طفل عمره 10 سنوات يشجع مانشستر يونايتد ولا يرضيه النتائج الإيجابية التى يحققها الريدز مؤخرًا كونه الفريق الوحيد الذى لم يتلق أى خسارة فى الدورى الإنجليزى حتى الآن.

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان وجاري نقل الحالة المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

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وسائل إعلام سعودية: مجهول أطلق النار على رجال أمن بالمدينة المنورة

تمكنت السلطات الأمنية السعودية، الجمعة، من إلقاء القبض على شخص مسلح قام بإطلاق النار على دورية أمنية في حى الدويمة بالمدينة المنورة، ما نتج عن إصابة اثنين من أفراد الدورية، وتم نقل أحدهما إلى مستشفى الحرس الوطنى.

أم كلثوم وعبد الوهاب و"المهرجانات".. هل شهد الزمن الجميل "أغانى خليعة"؟.. فيديو

هل شهد عصر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم أغانى وأعمال دون المستوى، أو أغانى يمكن وصفها بـ "الخليعة"، في الوقت الذى هاجمت فيه نقابة الموسيقيين مطربي المهرجانات حماية للذوق العام، ورفضت إعطاء موافقات لإقامة حفلات لمطربي المهرجانات، وإلغاء تراخيص المطربين، بعد انتشار مهرجان "أغنية بنت الجيران" لـ حسن شاكوش وعمر كمال، نظرا لوجود جملة "اشرب خمور وحشيش"، في المهرجان.

الصحة اللبنانية: حالتا اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بعد اكتشاف أول حالة

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن هناك حالتان مشتبه بهما بالإصابة بفيروس كورونا، كما أن المصابة بالفيروس قدمت من إيران وتم الحجر عليها، وتؤكد أول إصابة بكورونا في الدولة، وذلك وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

والدة شاب قتله مدمنون في عين شمس تطالب: ما حدش يبيع مخدرات هنا.. فيديو

"ما حدش يبيع مخدرات هنا"، جملة قالها مواطن لمدمنين في عين شمس تسببت في مقتله، حيث تم القبض على المتهم المتسبب في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، في المحضر رقم 1215 لسنة 2020.

اختيار ماريان عازر عضوا في المجلس الاستشاري للتكنولوجيا في مؤسسة إيساكا

تم اختيار الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب، عضوا في المجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا في مؤسسة إيساكا (ISACA) العالمية المعنية بتدقيق ومراقبة نظم المعلومات.

شاهد القطعة الوحيدة من القمر الموجودة فى مصر.. فيديو

"لو أطول ها جبلك حتة من القمر" جملة شهيرة يقولها العشاق فيما بينهم باعتبار إن هذا مستحيل والمقصود لو بإيدى أعمل المستحيل هاعمله لكن على بعد أمتار قليلة من نهر النيل بمنطقة أثر النبى يقع المتحف الجيولوجي المصرى الذى يحوى آلاف القطع الأثرية والتراثية ومن ضمنها قطعة من القمر.

التعليم العالى: إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الحالية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، للاطمئنان على انضباط سير الدراسة بها، وشملت جولة الوزير تفقد المبنى التعليمى بالجامعة وقاعات الدارسة والمعامل والورش.

فى مصر

وزير النقل: إنشاء نظام الحافلات السريعةBRT

زار وزير النقل المهندس كامل الوزير مصانع شركة فولفو بمدينة جوتنبرج بالسويد، حيث كان فى استقباله رئيس الشركة "حاكان أجنڤال" ونائب رئيس الشركة "دان بيترسون"، اضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومسئولين من الحكومة السويدية.