أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الرابعة في وزارة التربية والتعليم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الرابعة في وزارة التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الرابعة بوزارة التربية والتعليم بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، حيث بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ثم عرض فيلم تسجيلى عن الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

 

وتم عرض عدد من الأفلام التسجيلية والوثائقية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، تناولت دور قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى في إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لجميع فئات المجتمع المدني ، ودور القوات المسلحة في مقاومة الإرهاب .

 

وشملت الندوة التثقيفية محاضرة بعنوان تكنولوجيا المعلومات ومخاطر وسائل التواصل الإجتماعى ألقاها الدكتورمحمد الجندى خبير تكنولوجيا المعلومات ، وعرض مسرحى بعنوان ( إنجازات وطن)  قدمه الإتحاد المصري للرياضة المدرسية أتبعها فقرة بعنوان رسائل لشباب مصر، وكذا فقرة فنية قدمتها إدارة الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم .

Advertisements

 

وخلال الندوة استعرض أحد أبطال شمال سيناء بطولات رجال القوات المسلحة بشمال سيناء فى مكافحة الإرهاب ، وقام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بتكريم أسر الشهداء والمصابين والمتفوقين.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الرابعة في وزارة التربية والتعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا