شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٢٩٥ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية بالاشتراك مع قوات الأمن وجهات الولاية حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية للحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب في تنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في إجراءات التقنين وتطبيق القانون على المخالفين ضمن فاعليات أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب الموجة الـ١٥ لإزالة التعديات على أملاك الدولة بجميع المحافظات.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إزالة 295 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركزي منيا القمح وديرب نجم.

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وأوضح المحافظ أن الحملات التي شنتها رئاسة مركزي ديرب نجم ومنيا القمح بالتنسيق مع قوات الأمن وجهات الولاية نجحت في إزالة ٢٣٧ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة «زراعي» على مساحة ١١ فدان و٢ قيراط و١٢ سهم بمركز ديرب نجم، بالإضافة إلى إزالة ٣٢ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة «مباني» بمساحة ٣٦٧٥ متر مربع، كما تم تنفيذ إزالة ٢٦ حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة ( مبانى) بمساحة ٣٤٥ متر مربع بمركز منيا القمح.

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإزالة المخالفة في المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها وإتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها من التعديات مرة أخرى.

وأكد المحافظ إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالموجة الـ ١٥ المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً لا تهاون مع المعتدين وتطبيق القانون على الجميع حتى إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وتواصل مراكز ومدن المحافظة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.