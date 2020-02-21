شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 84 ألف دولار .. منح يابانية لخلق فرص عمل للمرأة في القاهرة القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع سفير اليابان في القاهرة، نوكي ماساكي، مع على مختار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جذور للتنمية، على منحة في إطار برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي، بقيمة 84 ألف دولار بغرض دعم المرأة بالقاهرة القديمة والمناطق المحيطة بها، من خلال تنفيذ التدريب المهني بهدف خلق فرص العمل وكسب الدخل للسيدات الأكثر احتياجاً.

ونفذت مؤسسة جذور في عام 2018 برنامج لدعم توظيف المرأة من خلال نفس برنامج المنح. وقد ركز المشروع السابق على تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية لمجال العمل والحاسب الألي لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية، خلال المشروع القادم، سيتم التركيز بشكل خاص على تدريب السيدات للعمل لحسابهن الخاص، من خلال إطلاق هذا المشروع، ستتمكن السيدات المشاركة من اكتساب القدرات المهنية في مجال الطبخ والحرف اليدوية، فضلًا عن تعلمهم كيفية الترويج لمنتجاتهم من خلال تقديم استراتيجيات التسويق المختلفة.

قُدمت هذه المنحة في إطار مساعدات الحكومة اليابانية «برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي» والذي يقدم الدعم للجمعيات غير الهادفة للربح بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في مجالات مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبيئة والتدريب المهني وتمكين المرأة. وتم إطلاق هذا البرنامج في مصر عام ۱۹۹٤، ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا قد قامت اليابان بدعم ۱٦٧ مشروعاً في مصر من خلال هذا البرنامج للمنح بما يعادل حوالي ٩ مليون دولار.