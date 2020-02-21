شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين في القاهرة: سلبية الإصابة بكورونا في مصر دليل كفاءة الإجراءات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الإعلان عن سلبية الإصابة بفيروس كورونا في مصر يؤكد مدى كفاءة الإجراءات الطبية المتبعة لمواجهة الفيروس، معربًا عن شكر بلاده إلى مصر حكومة وشعبًا والرئيس عبدالفتاح السيسي، نظير الدعم المصري والمساعدات الطبية التي أرسلتها القاهرة إلى بكين.

وأشار إلى أن هناك تعاون مستمر وشفاف مع الجهات المصرية المعنية منذ بداية ظهور فيروس «كورونا»، معلنًا استئناف رحلات مصر للطيران من القاهرة- بكين والعكس بداية من يوم 27 فبراير الجارى، مشيرًا إلى أن المرض لا يوجد له حدود جغرافية، موضحًا أن بلاده تقاوم الفيروس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكل دول العالم.

وأكد أن مدينة ووهان، التي انتشر فيها الفيروس، أصبحت تحت السيطرة، بسبب تحد أبناء الشعبي الصيني والرئيس الصيني نفسه، الذي تلقي رسائل دعم من أكثر من رؤساء 160 دولة لدعم بكين، معلنا أنه حتى 18 فبراير الجاري شهد تعافي أكثر من 18 ألف شخص.