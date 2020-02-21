شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تهيب بقائدي السيارات «السوزوكي» الالتزام بالمواقف المخصصة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت محافظة القليوبية سائقي سيارات الأجرة «السوزوكي» بمدينة بنها بضرورة وقوف سياراتهم في المواقف المخصصة لها، وكذا التزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولتوفير عبور آمن للمواطنين.

ونبهت المحافظة، في بيان، أصحاب الأراضي الفضاء داخل المدينة بتسويرها للحفاظ عليها حتى لا تتحول لمقالب قمامة تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والتنسيق مع مديرية الطرق لإعادة رصف ورفع كفاءة المدينة.

وكشف بيان المحافظة أن محافظ القليوبية تفقد في جولة له منطقة كفر الجزار، مطالبا على إمام نائب رئيس مدينة بنها، برفع كفاءة الكورنيش وتشجيره مع دهان أكشاك الكهرباء برسومات جمالية، بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول، وإزالة الإشغالات على كوبري كفر الجزار، ثم تفقد المحافظ منطقة وابور الثلج، وكلف نائب رئيس المدينة بسرعة رفع الإشغالات المتواجدة بالمنطقة.