شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مشاورات بين مصر وأرمينيا تتناول التبادل الاقتصادي والتقني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت القاهرة، أمس الخميس، 20 فبراير، جولة مشاورات سياسية بين مصر وأرمينيا، برئاسة السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية وGrigor Hovhannisyan نائب وزير الخارجية الأرميني.

تم استهلال الاجتماع بتنويه السفير عبدالعاطي إلى الروابط التاريخية التي لطالما جمعت الشعبيّن الصديقيّن، وتطرق إلى المساعي المبذولة من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة، بما في ذلك الدفع نحو حسن الإعداد لمجموعة من الزيارات المؤمل اتمامها بالتبادل بين كبار مسؤولي الدولتين، كما توافق الجانبان على أهمية الانعقاد الدوري لجولات التشاور السياسي اتصالاً بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الثنائي والمتعدد الأطراف.

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وأشار السفير عبدالعاطي، إلى ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، مع تنويهه في هذا الإطار بمواصلة التنسيق القائم بغية تحديد موعد قريب لانعقاد الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، والتي يُنتظر التوقيع خلالها على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في القطاعات ذات الصلة.

ومن جهته، أشار نائب وزير الخارجية الأرميني للأواصر التاريخية والحضارية بين البلديّن، مُبدياً امتنان بلاده لكون مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع أرمينيا لدى استقلالها منذ نحو ثلاثة عقود. كما نوه لحرص الجانب الأرميني على تطوير أوجه التعاون الثنائي مع مصر لما تزخر به من فرص استثمارية واعدة، في الوقت الذي بات يُعرف عن أرمينيا تقدمها المُطّرد بمجالات البحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مبدياً انفتاحهم على بدء التعاون الثنائي في تلك القطاعات.

وعلى صعيد آخر، تطرقت المشاورات لحزمة متنوعة من الملفات الإقليمية والدولية، مع شرح جهود مصر باعتبارها مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة وخاصةً في ضوء المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.