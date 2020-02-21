شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: صرف مستحقات 3 مصريين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات كل من «حسن.ح.ح»، و«جيد.ع.ا.» بإجمالي 26 ألفا و911 ريال سعودي، كما نجح مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة، الرياض، في تحصيل مستحقات العامل «محمد.م.عبد.ر» بمبلغ 54 ألفا و628 ريال سعودي.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

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وأشار هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوى العاملة، إلى أن الوزير كان قد كلف مكتبي التمثيل العمالى بجدة والرياض بمتابعة مشكلة العمال الثلاثة لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم منذ تسعة أشهر.

وقال «سعد الدين» إنه بالمتابعة مع مكتبي التمثيل العمالي بالرياض وجدة، أشار المستشار العمالي أحمد محمد رجائي، أن المكتب تمكن من الحصول على مستحقات العامل «محمد.م.ع.ر» لدي مؤسسة للمقاولات وذلك بعد حصوله على حكم قضائي إلا أنه لم يتم صرف الشيك لانتهاء إقامته لذلك تم مخاطبة وزارة العدل والتى قامت بتعديل الشيك باسم أخيه «مصطفى.م.ع.ر» حتي يتمكن من صرفه، حيث بلغت قيمته 54 ألفا و628 ريالا سعوديا.

ومن جانبه، لفت المستشار العمالي، وليد عبدالرازق، إلى أن مكتب جدة تمكن من تحصيل مستحقات كل من«حسن.ح.ح» بمبلغ 15 ألفا و367 ريالا سعوديا، و«حيدر.ع.ا» بمبلغ11 ألفا و544 ريالا سعوديا، وبذلك بذلك إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها ما قيمته 338 ألفا و386 جنيهًا مصريًا تقريبًا.