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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسلّم رئاسة مجموعة الـ«77 والصين» إلى ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلّم عمر عامر، سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، رئاسة مجموعة الـ77 والصين في فيينا إلى سفير ماليزيا، بعد انتهاء فترة رئاسة مصر، والتي بدأت في يناير 2019.
وألقى «عامر» بياناً استعرض خلاله إنجازات المجموعة خلال فترة رئاسة مصر، والتي تضمنت تطوير التعاون بين المجموعة والمنظمات الدولية في فيينا وتعزيز استفادة الدول الأعضاء في المجموعة مما تقدمه هذه المنظمات من دعم في عدد من المجالات الهامة مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومكافحة المخدرات والجريمة والإرهاب والفساد وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.
وأعرب السفير عن سعادته بأن تشهد الرئاسة المصرية لمجموعة الـ٧٧ والصين تعيين غادة والي في منصبها الجديد كأول سيدة من المجموعة تشغل هذا المنصب الرفيع فضلًا عن كون مديري المنظمات في فيينا من دول مجموعة ال ٧٧ والصين.
وشاركت في الاجتماع، غادة والي، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب المخدرات والجريمة، ولى يونج، مدير عام منظمة اليونيدو، ورافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولاسينا زيربو، السكرتير التنفيذي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.
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