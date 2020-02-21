شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 800 فدان أراضي أملاك دولة بالعاشر من رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس خالد شاهين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة التعمير، حملة استهدفت إزالة التعديات الواقعة على أحياء «٤٠، ٤١، ٤٢» المقدرة بمساحة ٨٠٠ فدان تقريبا، والتي تقدر بحوالي مليارين ونصف المليار جنيه، وذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن لاتخاذ الإجراءات الأمنية لاسترداد الأراضي من أي حالة تعد عليها وإعادة هيبة الدولة والقانون.

شارك في الحملة من الجهات الأمنية العقيد حسام فراج، والمقدم طارق سلام، مأمور قسم ثان العاشر، والرائد محمد عبدالغفار رئيس مباحث قسم ثان العاشر، وتمكنت الحملة من إزالة مظاهر الإشغالات كافة على المساحة المقدرة سلفًا، ووضع اللافتات الدالة بأنها ملك لجهاز مدينة العاشر من رمضان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.

من جانبه أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بأنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أملاك الدولة وهيبتها والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها، مشيرًا إلى التنسيق المستمر الجيد مع الأجهزة المعنية كافة لسرعه تنفيذ تلك الحملات بصفة يومية، وكذالك الحراسة والمتابعة الدائمة لما تمت إزالته لمنع أي حالة تعدٍ مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات علي أراضي أملاك في مدينة العاشر من رمضان‎

إزالة تعديات علي أراضي أملاك في مدينة العاشر من رمضان‎